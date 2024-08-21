Объединенные торговые эмираты

Директор управляющей компании «Столица» Константин Копытов полагает, что это была не продажа ТРК на сторону, а реструктуризация бизнеса бенефициаром, или «их переупаковка до лучших времен». По его мнению, из-за повышения ставки ЦБ сейчас невыгодно продавать торговые объекты. «Ценообразование при сделках привязано к уровню доходности, а оно у разных объектов 10−15% в год. Продажа объекта со ставкой доходности 20% — это уже не рынок. А если привязывать к текущим арендным потокам, то это мало, — говорит эксперт.— За те деньги, которые хочет продавец, сейчас продать объект нереально». Сигнал, что сделка может быть «технической», — сохранение прежнего топ-менеджмента, а Эмираты — дружественная и понятная для отечественного бизнеса юрисдикция, добавляет гос­подин Копытов.