С водки на водку

«Пермалко» — один из старейших изготовителей алкоголя на Урале. Предприятие начало работу в 1895 году как Пермский казенный спиртоочистительный завод. Весной 2023 года латвийский холдинг «Амбер» продал 92,6% акций «Перм­алко» ООО «АлкоВорлд» из Петрозаводска. Сделка была одобрена правительственной комиссией по кон­тролю за иностранными инвестициями в РФ 27 апреля. Решение было обосновано «диверсификацией деятельности в России». Пермской организации было присвоено прежнее название — АО «Пермалко». Сумма сделки не раскрывалась. После смены собственника в компании началась масштабная смена кадров: ряд топ-менеджеров во главе с гендиректором Олегом Котельниковым, который возглавлял «Пермалко» с апреля 2015 года, покинули предприятие в марте 2024-го.