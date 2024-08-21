Нацбанк Беларуси поднял курс доллара и курс евро на 21 августа 2024

В Национальном банке Беларуси изменили курс доллара, курс евро и курс российского рубля, определив новые значения на 21 августа 2024, среду. В итоге курс доллара и курс евро повышены, а российский рубль стал легче в валютной корзине.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на среду, 21 августа, Нацбанком определены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1674 белорусского рубля, 1 евро — 3,5084 BYN, 100 российских рублей — 3,5371 белорусского рубля.
Таким образом Нацбанком скорректированы курсы евро и доллара в сторону увеличения, а курс российского рубля снижен по отношению к курсу на вторник, 20 августа. При этом курс евро вырос заметно сильнее, чем курс доллара.
В итоге валютные значения на 21 августа, среду, скорректированы на такие суммы: курс 1 доллара США прибавил 0,0102 белрубля, 1 евро вырос на 0,0246 белрубля, а 100 российских рублей снижены на 0,0094 белрубля.