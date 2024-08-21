В Пулково по запросу США задержали израильского блогера Джошуа Карту

После неудачной попытки стать кинорежиссером Джошуа Карту эмигрировал на Кипр, где работал в эстонской компании по разработке программного обеспечения для азартных игр. Вскоре, используя полученный опыт, он создал конкурирующую платформу и стал зарабатывать на этом. В 2008 году Джош устроился работать в другую компанию, связанную с азартными играми. Хотя должность приносила ему хороший доход, Toronto Life написал, что мужчина «воровал гораздо больше». В отзывах о платформе люди отмечали, что компания занимается мошенничеством. Джошуа Карту обвинили в том, что он присваивает выигрыш игроков себе и лишает их джекпотов. В 2013 году инвесторы начали судиться с компанией, но тогда иски отклонили из-за недоказанности обвинений.