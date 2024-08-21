Набор товаров для школьников за год подорожал на 6−8%

Большинство категорий товаров для школьников подорожали в преддверии 2024 учебного года в среднем на 6−8% к 2023 году. Об этом «РГ» рассказал ведущий научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве Дмитрий Морковкин со ссылкой на данные Росстата.
Больше всего выросли в цене школьная форма и белье: на 10,6% — футболка детская и трусы детские, на 10,3% — сорочка верхняя для мальчиков, на 9,4% — брюки, на 9,2% — джемперы, на 8,55% — кроссовки, на 7,3% — спортивные костюмы, на 7% — юбки.
Чуть меньшими темпами росли цены на канцелярские товары. Авторучки за год подорожали на 9%, учебники и учебные пособия — на 7,5%, ноутбуки — на 5%. При этом стоимость смартфонов за год снизилась на 5,5%, бумаги для печати — на 1%.
«Это означает, что в целом в рассматриваемом периоде мы можем говорить о стабилизации стоимостных характеристик на товары для школы, динамика изменения цен укладывается в прогнозируемый уровень инфляции», — подчеркнул эксперт.
Основными причинами повышения цен он назвал возросшие логистические затраты, подорожание топлива, транспортных услуг и нарушение глобальных цепочек поставок, что увеличивает затраты поставщиков и производителей, а значит и общую конечную стоимость товара.
Между тем, по данным исследования аналитиков Lime Credit Group, в среднем россияне потратят на сборы одного ребенка в школу в 2024 году более 20 тысяч рублей. Именно такую сумму обозначили 38% опрошенных. При этом, если ученик посещает занятия в школе со спортивным или музыкальным уклоном, ему может понадобиться более широкий набор принадлежностей. Например, дополнительный спортивный костюм или же тетради для нотных записей,.
Кроме того, на сумму влияет и возраст ребенка, отмечают аналитики. Если для ученика третьего или второго класса покупка нового рюкзака может быть необязательной статьей расхода, для первоклассника все принадлежности придется покупать впервые.
По данным исследования сети офф-прайс магазинов Familia, в среднем стоимость сборов в школу за год увеличилась на 10%. Больше всего подорожала форма для мальчиков, ее цена составила около 3,5 тысячи рублей. Меньше всего — 2,8 тысячи рублей — на школьную форму тратят жители Ленинградской и Пензенской областей, дороже всего она обходится жителям Мурманска, Красноярска и Новосибирска, в 4 тысячи рублей и более. Чаще всего покупки товаров для школы совершают жители Москвы, Московской и Тверской областей, реже — Архангельска и Саранска. Самый «спортивный» регион, в котором родители больше всего тратят на форму для физкультуры и спортинвентарь для школьников — Петрозаводск, за ним с отставанием идут Красноярск и Санкт-Петербург. Меньше всех тратят на спортивную форму для школьников жители Мурманска и Архангельска.