Набор товаров для школьников за год подорожал на 6−8%

По данным исследования сети офф-прайс магазинов Familia, в среднем стоимость сборов в школу за год увеличилась на 10%. Больше всего подорожала форма для мальчиков, ее цена составила около 3,5 тысячи рублей. Меньше всего — 2,8 тысячи рублей — на школьную форму тратят жители Ленинградской и Пензенской областей, дороже всего она обходится жителям Мурманска, Красноярска и Новосибирска, в 4 тысячи рублей и более. Чаще всего покупки товаров для школы совершают жители Москвы, Московской и Тверской областей, реже — Архангельска и Саранска. Самый «спортивный» регион, в котором родители больше всего тратят на форму для физкультуры и спортинвентарь для школьников — Петрозаводск, за ним с отставанием идут Красноярск и Санкт-Петербург. Меньше всех тратят на спортивную форму для школьников жители Мурманска и Архангельска.