Обход Красноярска капитально отремонтируют в 2025 году

В 2025 году начнется капитальный ремонт первых четырех километров обхода Красноярска — от Дрокинской горы до путепровода через проспект Котельникова. Как сообщили в региональном министерстве транспорта, на эти цели из федерального и краевого бюджетов выделят более миллиарда рублей.
Дорожники не только обновят проезжую часть, но и приведут в порядок водопропускную систему, укрепят кюветы и откосы, установят освещение, обустроят тротуары с пешеходным ограждением, а также отремонтируют остановки на первом километре трассы. Кроме того, в водоохранной зоне Качи специалисты обустроят очистные сооружения.
— Обход Красноярска — одно из самых загруженных направлений агломерации. Поэтому к проезжей части предъявляются высокие требования, особенно в части усиления, — говорит Дмитрий Зотин, министр транспорта края.
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