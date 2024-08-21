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Обход Красноярска капитально отремонтируют в 2025 году

Специалисты займутся участком от Дрокинской горы до путепровода через проспект Котельникова.

Источник: Минтранс Красноярского края

В 2025 году начнется капитальный ремонт первых четырех километров обхода Красноярска — от Дрокинской горы до путепровода через проспект Котельникова. Как сообщили в региональном министерстве транспорта, на эти цели из федерального и краевого бюджетов выделят более миллиарда рублей.

Дорожники не только обновят проезжую часть, но и приведут в порядок водопропускную систему, укрепят кюветы и откосы, установят освещение, обустроят тротуары с пешеходным ограждением, а также отремонтируют остановки на первом километре трассы. Кроме того, в водоохранной зоне Качи специалисты обустроят очистные сооружения.

— Обход Красноярска — одно из самых загруженных направлений агломерации. Поэтому к проезжей части предъявляются высокие требования, особенно в части усиления, — говорит Дмитрий Зотин, министр транспорта края.

Ранее мы писали, что в Красноярске готовят ливневые канализации к сезону осенних дождей.