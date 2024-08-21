Обход Красноярска капитально отремонтируют в 2025 году

Дорожники не только обновят проезжую часть, но и приведут в порядок водопропускную систему, укрепят кюветы и откосы, установят освещение, обустроят тротуары с пешеходным ограждением, а также отремонтируют остановки на первом километре трассы. Кроме того, в водоохранной зоне Качи специалисты обустроят очистные сооружения.