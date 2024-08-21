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1,7 млрд тенге на спецвыплаты: новая поддержка для казахстанцев

Более чем 9 тыс казахстанцам назначена специальная социальная выплата. С 1 января 2024 года по поручению Главы государства для реализации системных мер по повышению социальной защищенности работников, занятых во вредных условиях труда, в Казахстане внедрена специальная социальная выплата, передает DKnews.kz.

Источник: DKNews.kz

Обязательными условиями для назначения спецвыплаты являются достижение 55-летнего возраста и наличие обязательных профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ не менее 7 лет.

На сегодняшний день 9145 гражданам, длительное время проработавшим во вредных условиях труда, назначена специальная социальная выплата на сумму 1,7 млрд тенге.

Выплата производится из 4 источников — республиканского бюджета, Единого накопительного пенсионного фонда, от работодателя и компании по страхованию жизни.

Наибольшее количество обратившихся за назначением спецвыплаты зарегистрировано в Карагандинской (1696 чел.), Костанайской (1180 чел.), Восточно-Казахстанской (1132 чел.), Павлодарской (1015 чел.), Актюбинской (599 чел.), Акмолинской (566 чел.) областях и области Абай (505 чел.).

Средний размер спецвыплаты составляет порядка 208 тыс. тенге. Работники могут перейти на работу с менее вредными условиями труда, при этом продолжая получать как заработную плату, так и специальную выплату. Либо они могут выйти на отдых, получая выплату до назначения пенсии.

Спецвыплата будет осуществляться до пенсионного возраста. После выхода на пенсию дополнительно к выплатам из ЕНПФ указанным лицам будут назначены государственная базовая и солидарная пенсии.

экономика
занятость