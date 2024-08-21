Упрощающие процедуру банкротства поправки вступили в силу в Казахстане

В Казахстане с 20 августа вступили в силу поправки, которые упрощают гражданам процедуру банкротства. Напомним, они были введены в рамках подписанного в июне президентом страны законопроекта по вопросам кредитования.
Это позволит большему числу граждан с неподъемными долгами объявить себя банкротом и улучшить свое финансовое состояние. О том, насколько проще стали процедуры, рассказали на портале «Учет».
Какие изменения вступили в силу:
- упрощение подачи заявления на внесудебное банкротство: должник освобожден от обязанности указывать сведения о кредиторе, сумме долга или прикладывать какие-либо документы. Всю информацию будут брать из кредитных бюро;
- уточнение срока отсутствия платежа: объявить себя банкротом можно при отсутствии погашения всех обязательств, но теперь платежи на сумму не более 1 МРП больше не будут учитываться, а срок отсутствия погашения по договорам, уступленным коллекторам, начнут рассчитывать с даты последнего платежа до передачи им прав;
- расширение перечня кредиторов в процедуре внесудебного банкротства: теперь процедура распространяется на обязательства перед всеми организациями, имеющими права требования по договорам займа, кредита и микрокредита, независимо от их статуса, даже если они лишены лицензии или ликвидированы;
- применение процедуры восстановления платежеспособности: восстановление платежеспособности теперь возможно даже при отсутствии просрочек по обязательствам и имущества, если у должника есть стабильный доход;
- отмена запрета на выезд: теперь должник может выезжать из страны после утверждения плана восстановления платежеспособности;
- отмена требования по урегулированию долга: если срок отсутствия платежей превышает 12 месяцев, урегулирование долга до обращения за процедурой банкротства не требуется.
Таким образом, казахстанцы с долгами стали более социально защищенными, а процедура банкротства стала более доступной для тех, кто по каким-либо причинам не может обслуживать свои задолженности.