Определено название бизнес-зала нового аэропорта Хабаровска

В ближайшее время администрация аэропорта Хабаровска озвучит имена трёх призёров. Напомним, пользователю, который предложил победивший в голосовании вариант, обещают помимо сувениров разовое бесплатное обслуживание в бизнес-зале внутреннего терминала для него и сопровождающих. А после ввода в эксплуатацию здания международного аэропорта на таких же условиях он или она сможет получить обслуживание в новом бизнес-зале. Самый активный пользователь получит разовое обслуживание в бизнес-зале внутреннего терминала и сувениры. Пользователь, предложивший самый оригинальный вариант, не ставший победителем, будет отмечен памятными сувенирами.