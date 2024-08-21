Определено название бизнес-зала нового аэропорта Хабаровска

Аэропорт Хабаровска подвёл итоги интернет-голосования за название будущего бизнес-зала в строящемся терминале международных авиалиний. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», в июле был объявлен сбор предложений от пользователей соцсетей. Затем руководство воздушной гавани отобрало три лучшие идеи: Тайга, Брусника и Амут.
— На протяжении всего интернет-голосования между тремя прошедшими отбор названиями сохранялась упорная борьба. Интрига держалась до последних дней, ведь результаты были примерно одинаковыми, — отмечается в официальном Телеграм-канале международного аэропорта Хабаровск.
В итоге с перевесом в один процент большинство голосов пользователей соцсетей собрал вариант «Амут»:
Амут — 36% (241 голос);
Брусника — 35% (231 голос);
Тайга — 29% (189 голосов).
Всего в голосовании принял участие 661 пользователь. Амут — это название озера в центральной части Хабаровского края, которое входит в топ самых красивых озёр России и является одним из семи чудес нашего региона.
В ближайшее время администрация аэропорта Хабаровска озвучит имена трёх призёров. Напомним, пользователю, который предложил победивший в голосовании вариант, обещают помимо сувениров разовое бесплатное обслуживание в бизнес-зале внутреннего терминала для него и сопровождающих. А после ввода в эксплуатацию здания международного аэропорта на таких же условиях он или она сможет получить обслуживание в новом бизнес-зале. Самый активный пользователь получит разовое обслуживание в бизнес-зале внутреннего терминала и сувениры. Пользователь, предложивший самый оригинальный вариант, не ставший победителем, будет отмечен памятными сувенирами.
Напомним, в терминале внутренних авиалиний уже работают бизнес-залы «Амур» и «Шантары».