Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 21 августа

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 475,78 тенге, продажи — 477,80 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 474,99 тенге, продают по 478,97 тенге.