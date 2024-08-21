«Счёт как-то раздвоился». На иркутянку повесили большие долги за чужой мусор

«Я снова еду к мусорщикам и те говорят, что начислили мне долг по ошибке. Якобы лицевой счёт каким-то образом раздвоился, — продолжает рассказ Олеся. — Меня заверили, что проблема решена. Даже дали документ, что я ничего не должна, с которым я поехала к приставам. А те говорят: у нас вы по-прежнему остаётесь должником. Не снимем блокировку, пока не оплатите дог и исполнительский сбор в тысячу рублей».