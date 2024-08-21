«Счёт как-то раздвоился». На иркутянку повесили большие долги за чужой мусор

У жительницы Иркутска Олеси Тагутовой на месяц заблокировали банковскую карту, списали со счёта почти пять тысяч рублей, так её наказали за чужие долги. Уже больше месяца женщина пытается вернуть свои деньги. Пока — безрезультатно.
«Нужна справка, что вы не верблюд»
«15 июля я вдруг столкнулась с тем, что не могу воспользоваться банковской карточкой, погасить кредит, — возмущается Олеся Тагутова. — Звоню приставам и с удивлением узнаю, что на мне “висит” 28 тысяч долга за вывоз мусора. Хотя у мужа автоплатёж подключен. Обращаюсь к мусорному оператору, те говорят: а мы вообще не можем понять, какой у вас адрес».
Оказалось, что в базе организации, которая вывозит мусор, дома Тагутовых и их соседей, у которых одинаковый номер, но разные литеры, смешались воедино. Несколько дней ушло на телефонные переговоры, в конце концов, Олесе пришлось ехать в клиентский центр.
В конечном итоге выяснилось, что долг действительно соседский, но не весь. Девять тысяч принадлежали третьей женщине, которую вообще никто не знает, но на чьё имя соседям Тагутовых иногда приходят письма.
«Я снова еду к мусорщикам и те говорят, что начислили мне долг по ошибке. Якобы лицевой счёт каким-то образом раздвоился, — продолжает рассказ Олеся. — Меня заверили, что проблема решена. Даже дали документ, что я ничего не должна, с которым я поехала к приставам. А те говорят: у нас вы по-прежнему остаётесь должником. Не снимем блокировку, пока не оплатите дог и исполнительский сбор в тысячу рублей».
Иркутянке пришлось ещё несколько раз метаться между приставами и мусорщиками. Наконец, все стороны согласились, что Олеся Тагутова ничего никому не должна. Приставы обещали разблокировать карточку, предложили написать заявление на возврат списанных денег. Казалось бы, вот он счастливый конец, но не тут-то было! Ждать разблокировки счёта пришлось ещё две недели, а списанные по ошибке долги не вернулись до сих пор.
Как не остаться крайним?
Чужие долги — распространённая проблема, с ней сталкиваются многие. Одна из причин — ошибки государственных органов, когда вместо реального должника система считает, что оплатить штрафы, налоги или «коммуналку» должен кто-то другой с такими же именем и фамилией. Нередко «письма счастья» приходят из других регионов.
Казалось бы, прежде чем блокировать кому-то карточки, пристав должен всё тщательно проверить, но на практике сотрудники ведомства перегружены работой.
«В 2023 году на одного пристава приходилось почти 4,7 тыс. исполнительных производств, по сравнению с 2022 годом эта цифра выросла на 2%», — говорят в управлении службы судебных приставов по Иркутской области.
Чтобы не оказаться в такой ситуации юристы советуют регулярно проверять раздел с налогами и штрафами на Госуслугах, а при любых незаконных требованиях — сразу же письменно обращаться в надзорные органы и быть готовыми отстаивать свои права в суде.
Второй возможный способ остаться крайним — невнимательность при покупке жилья. Дело в том, что плату за капитальный ремонт многоквартирного дома начисляют не конкретному человеку, а просто на адрес. Если вы не попросили и у продавца справку из областного Фонда капремонта, что взносы уплачены, то может оказаться так, что вместе с квартирой вам перешли и висящие на ней долги.
«Также перед покупкой недвижимости можно проверить, не числится ли на квартире запрета на продажу и других ограничений. Сделать это можно на сайте rosreestr.ru в разделе “Справочная информация по объектам недвижимости”», — говорят в региональном управлении Росреестра. — Для этого достаточно знать адрес помещения".
Случается, что липовый долг на человека пытаются повесить мошенники. В 2020 году жителям Свердловского округа Иркутска массово приходили судебные приказы о взыскании с них долгов по ЖКХ перед обанкротившейся управляющей компанией. Оказалось, что долги жильцов «управляшки» выкупил индивидуальный предприниматель. Он взыскивал с людей через суд как реальную задолженность, так и «плату» за несколько месяцев, когда компания уже не оказывала никаких услуг. На такой случай стоит хранить документы об оплате коммунальных услуг.