Власти Красноярска выдали разрешение на строительство крематория

Как писал «Ъ-Сибирь», впервые о том, что городским властям представлен проект крематория, сообщалось в 2018 году. В 2019-м подрядчиком стал «Красноярский крематорий», но разрешение на строительство выдано так и не было. Повторно компания обратилась за разрешением в середине августа этого года.