Власти Красноярска выдали разрешение на строительство крематория

Разрешение получило ООО «Красноярский крематорий». Объект разместится в районе кладбища Бадалык на ул. Енисейский тракт. Площадь участка составляет около 14 тыс. кв. м.
«На территории будет располагаться само здание крематория, оно будет двухэтажным, торговый павильон, общественные туалеты, стояночный бокс и подпорные стены», — говорится в сообщении Telegram-канала, освещающего деятельность мэрии в области градостроительства и архитектуры.
Как писал «Ъ-Сибирь», впервые о том, что городским властям представлен проект крематория, сообщалось в 2018 году. В 2019-м подрядчиком стал «Красноярский крематорий», но разрешение на строительство выдано так и не было. Повторно компания обратилась за разрешением в середине августа этого года.