На Среднем Урале почти в два раза выросло число вакансий для вахтовиков

В Свердловской области на 44% увеличилось число вакансий с вахтовым методом работы. Как выяснили аналитики одной из крупнейших онлайн-платформ рекрутинга в России, с января по июль 2024 года в регионе было открыто 24,3 тысячи вакансий для вахтовиков.