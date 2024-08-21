На Среднем Урале почти в два раза выросло число вакансий для вахтовиков

В Свердловской области на 44% увеличилось число вакансий с вахтовым методом работы. Как выяснили аналитики одной из крупнейших онлайн-платформ рекрутинга в России, с января по июль 2024 года в регионе было открыто 24,3 тысячи вакансий для вахтовиков.
Чаще всего на работу вахтовым методом ищут разнорабочих — 14% от всех вакансий, водителям — 12%, токарям — 10%, машинистам — 9%, сварщикам — 8%, слесарям — 5%, упаковщикам и монтажникам — по 3%, электромонтажникам, операторам станков с ЧПУ, прорабам и инженерам ПТО — по 2%.
Средняя заработная плата, предлагаемая вахтовикам, составляет 152,1 тысячи рублей, что на 35% больше, чем год назад. Самую высокую зарплату предлагают вахтовикам-сварщикам — 217,9 тысячи рублей, операторам станков с ЧПУ и токарям −190 тысяч рублей, геодезистам — 180,5 тысячи рублей.
Однако лишь 2% свердловчан, находящихся в поиске работы, отметили в резюме, что готовы рассматривать вахтовые вакансии.