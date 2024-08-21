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Ночной клуб на колёсах за 3,2 млн продают в Новосибирске

Продавец отмечает, что это единственный в своём роде Party bus в Новосибирске.

Источник: N1

В Новосибирске на сайте по продаже недвижимости выложили необычный для этого сервиса лот. Вместо квартиры или дома там продают мобильный ночной клуб. По данным с сайта N1, купить Party bus можно за 3,2 млн рублей.

«Представляем вашему вниманию редкий шанс приобрести готовый бизнес в сфере развлечений полностью оборудованный Party bus MAN A21 1932», — сообщает на сайте N1.

Из особенностей этого клуба на колёсах продавец выделяет то, что это единственный в своём роде Party bus в Новосибирске, он может вмещать до 31 пассажира, а высота полотков внутри автобуса достигает 2,3 метров.

«Этот мобильный клуб не просто транспортное средство, а настоящий генератор впечатлений и прибыли», — отмечено на странице с объявлением.