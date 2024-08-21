В Свердловской области построят вторую атомную электростанцию

В Свердловской области появится вторая атомная электростанция. Она разместится в поселке Рефтинском в 110 километрах от Екатеринбурга. Об этом следует из проекта «Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года», передает издание ЕАН.
На данный момент проект схемы размещения находится на стадии обсуждения. Она продлится до 18 сентября. Подробностей о предполагаемой «Рефтинской АЭС» пока нет.
На протяжении 60 лет на Среднем Урале работает Белоярская атомная электростанция (БАЭС). Она построена в городе Заречном. Разделять два объекта будут лишь 50 километров. Согласно проекту, к 2042 году в России планируют действовать 11 новых АЭС.