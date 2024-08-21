В Свердловской области построят вторую атомную электростанцию

На протяжении 60 лет на Среднем Урале работает Белоярская атомная электростанция (БАЭС). Она построена в городе Заречном. Разделять два объекта будут лишь 50 километров. Согласно проекту, к 2042 году в России планируют действовать 11 новых АЭС.