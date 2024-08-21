Застройщика накажут за «призрачные» садик и школу в Екатеринбурге

В заявлении жителя ЖК сообщалось, что на билбордах в рекламе ЖК «Совушки», расположенного в Горном Щите, говорится, что там уже есть детский сад и школа. Однако на деле построить их только планируется.
«Наличие образовательной и социальной инфраструктуры существенно повышает стоимость и привлекательность жилья для покупателей. В рекламе сообщалась только привлекательная для потребителей информация. Однако сведения о сроках введения в эксплуатацию детских учреждений не были указаны», — говорится в сообщении.
Свердловское УФАС России в результате возбудило дело в отношении застройщика и признало рекламу ненадлежащей. За нарушение закона о рекламе его привлекут к административной ответственности.