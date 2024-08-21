ЦБ: Инфляция в Новосибирской области в июле ускорилась до 9,9%

Рост цен в прошлом месяце замедлился на продукты и непродовольственные товары, но заметно ускорился на услуги.
Заместитель начальника экономического управления Сибирского ГУ Банка России Юрий Коленко рассказал BFM-Новосибирск об инфляционных процессах в регионе:
"Если более конкретно, то на местном авторынке стало больше новых иномарок из Китая и автосалоны привлекали покупателей скидками. Виитоге замедлился годовой рост цен на новые автомобили.
Акции и распродажи устраивали и магазины одежды. За счет этого цены на кроссовки, рубашки, брюки и пальто в июле выросли меньше, чем в июне.
Рост цен ускорился на услуги. Основная причина — июльская индексация тарифов ЖКХ. В прошлом году её не было, что и отразилось на годовой динамике цен".
ОЖИДАНИЯ БИЗНЕСА
Банк России провел очередной опрос бизнеса. В этом году в целом по России ускорился рост объемов грузоперевозок. Сказывается развитие электронной коммерции и расширение географии
торговых сетей.
При этом в регионах продолжают развивать транспортную и складскую инфраструктуру. Например, новосибирский транспортно-логистический центр после выхода на полную мощность уже в следующем году станет ключевым на Транссибе грузовым хабом. Это позволит нарастить объемы
контейнерных перевозок в восточном направлении.
Подробнее о текущей экономической ситуации можно узнать в выпуске доклада «Региональная экономика» на сайте Банка России.
ПРОГНОЗ
Более жесткая денежно-кредитная политика ограничит избыточный внутренний спрос и его проинфляционные последствия. По прогнозу Банка России, инфляция в целом по стране составит 6,5−7% в этом году, снизится до 4−4,5% в следующем и будет находиться вблизи 4% в
дальнейшем.