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ЦБ: Инфляция в Новосибирской области в июле ускорилась до 9,9%

Это выше, чем по Сибири и в целом по стране.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Рост цен в прошлом месяце замедлился на продукты и непродовольственные товары, но заметно ускорился на услуги.

Заместитель начальника экономического управления Сибирского ГУ Банка России Юрий Коленко рассказал BFM-Новосибирск об инфляционных процессах в регионе:

"Если более конкретно, то на местном авторынке стало больше новых иномарок из Китая и автосалоны привлекали покупателей скидками. Виитоге замедлился годовой рост цен на новые автомобили.

Акции и распродажи устраивали и магазины одежды. За счет этого цены на кроссовки, рубашки, брюки и пальто в июле выросли меньше, чем в июне.

Рост цен ускорился на услуги. Основная причина — июльская индексация тарифов ЖКХ. В прошлом году её не было, что и отразилось на годовой динамике цен".

ОЖИДАНИЯ БИЗНЕСА

Банк России провел очередной опрос бизнеса. В этом году в целом по России ускорился рост объемов грузоперевозок. Сказывается развитие электронной коммерции и расширение географии
торговых сетей.

При этом в регионах продолжают развивать транспортную и складскую инфраструктуру. Например, новосибирский транспортно-логистический центр после выхода на полную мощность уже в следующем году станет ключевым на Транссибе грузовым хабом. Это позволит нарастить объемы
контейнерных перевозок в восточном направлении.

Подробнее о текущей экономической ситуации можно узнать в выпуске доклада «Региональная экономика» на сайте Банка России.

ПРОГНОЗ

Более жесткая денежно-кредитная политика ограничит избыточный внутренний спрос и его проинфляционные последствия. По прогнозу Банка России, инфляция в целом по стране составит 6,5−7% в этом году, снизится до 4−4,5% в следующем и будет находиться вблизи 4% в
дальнейшем.

инфляция