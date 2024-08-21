ЦБ: Инфляция в Новосибирской области в июле ускорилась до 9,9%

Более жесткая денежно-кредитная политика ограничит избыточный внутренний спрос и его проинфляционные последствия. По прогнозу Банка России, инфляция в целом по стране составит 6,5−7% в этом году, снизится до 4−4,5% в следующем и будет находиться вблизи 4% в

дальнейшем.