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На ЕКАДе появится первая в Свердловской области трехуровневая развязка

Свердловские власти объявили о строительстве трехуровневой развязки на пересечении с Березовским трактом (ЕКАД). Это первая развязка такого уровня на Среднем Урале, отмечают в департаменте информполитики региона. Работы будут проводиться в рамках реконструкции ЕКАДа и начнутся с участка между дублером Сибирского тракта и Режевским трактом.

Пересечения с основными вылетными дорогами, Березовским и Режевским трактом, будут многоуровневыми.

«Развязка с Березовским трактом — новый уровень сложности в инженерных решениях. Однако он оправдан с логистической и экономической точек зрения. Возведение трехуровневой развязки станет серьезным профессиональным вызовом и для проектировщиков, и для строителей, и для заказчика. Но, уверен, общими усилиями мы справимся с этой задачей», — отметил первый заместитель начальника Управления автомобильных дорог Свердловской области — главный инженер Владимир Оглоблин.

Три уровня, как отмечают эксперты — это самый оптимальный вариант. На первом сохраняются транспортные связи в виде кольца, второй — Березовский тракт, а третий — сам ЕКАД.

Авторы проекта уверены, что таким образом решится сразу несколько задач:

  • сохранение существующего проезда по улице Кольцевая;
  • максимальное использование имеющегося землеотвода под ЕКАД;
  • создание возможности для движения во всех направлениях;
  • возрастание безопасности трафика за счет перераспределения транспортных потоков.

Работы пройдут в четыре этапа:

  • участок с 10-го по 12-й км;
  • с 12-го по 20-й км;
  • с 22-го по 24-й км;
  • реконструкция участка с 22-го по 24-й км.

Реконструкцию ЕКАД дорожники проведут без ограничений движения. Изменятся только схемы организации движения на съездах и въездах.