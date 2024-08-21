На ЕКАДе появится первая в Свердловской области трехуровневая развязка

«Развязка с Березовским трактом — новый уровень сложности в инженерных решениях. Однако он оправдан с логистической и экономической точек зрения. Возведение трехуровневой развязки станет серьезным профессиональным вызовом и для проектировщиков, и для строителей, и для заказчика. Но, уверен, общими усилиями мы справимся с этой задачей», — отметил первый заместитель начальника Управления автомобильных дорог Свердловской области — главный инженер Владимир Оглоблин.