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Жители Самары и Тольятти пока не готовы к зарплате в цифровых рублях

Опрос на эту тему в период с 14 по 20 августа 2024 года провел сервис по поиску работы Superjob.

Источник: Reuters

Так, 63% опрошенных жителей Самары и 65% тольяттинцев заявили, что пока не хотят получать зарплату в цифровых рублях. Горожане в возрасте до 34 лет за зарплату в цифровых рублях высказывались чаще тех, кто старше. Только 12% самарцев и 10% тольяттинцев хотели бы получать заработную плату в цифровых рублях. 25% участников опроса затруднились с ответом.