Жители Самары и Тольятти пока не готовы к зарплате в цифровых рублях

Так, 63% опрошенных жителей Самары и 65% тольяттинцев заявили, что пока не хотят получать зарплату в цифровых рублях. Горожане в возрасте до 34 лет за зарплату в цифровых рублях высказывались чаще тех, кто старше. Только 12% самарцев и 10% тольяттинцев хотели бы получать заработную плату в цифровых рублях. 25% участников опроса затруднились с ответом.