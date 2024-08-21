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Власти заказали соль для уборки улиц Калининграда в Египте

Материал также ожидают из Белоруссии.

Власти заказали соль для уборки улиц Калининграда в Египте. Об этом журналистам рассказал директор МБУ «Чистота» Александр Запивалов.

«С прошлого года мы начали использовать для обработки улиц зимой смесь солей: это соль мелкодисперсная и соль галит крупнодисперсная — обычная белорусская. В настоящее время, наверное, египетская будет соль у нас, она качеством выше, цена такая же. Мы в прошлом году использовали её в процентном соотношении 50 на 50, но мы поняли, что нужно использовать в процентном соотношении 30 на 70. Потому что крупная дисперсная соль, которая называется галит, она ложится и работает порядка четырёх часов, а мелкая дисперсная соль срабатывает сразу же», — пояснил Запивалов.

При этом он добавил, что соль для обработки улиц Калининграда могут получить как из Египта, так и из Белоруссии. «К сожалению, ввиду введённых санкций против белорусского производителя мы ожидаем, что соль к нам придёт с Египта. Мы знаем, что она идёт и из Египта, и она заказана в Белоруссии. Пока мы её не получили, я не буду говорить, что у нас будет в накладных», — добавил директор МБУ «Чистота».

Запивалов также рассказал, что в этом году специалисты планируют минимизировать использование песко-соляной смеси. Зимой таким материалом будут обрабатывать улицы только в тех районах, где отсутствует ливневая канализация и нет асфальтового покрытия.

ЖКХ