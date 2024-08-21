Власти заказали соль для уборки улиц Калининграда в Египте

При этом он добавил, что соль для обработки улиц Калининграда могут получить как из Египта, так и из Белоруссии. «К сожалению, ввиду введённых санкций против белорусского производителя мы ожидаем, что соль к нам придёт с Египта. Мы знаем, что она идёт и из Египта, и она заказана в Белоруссии. Пока мы её не получили, я не буду говорить, что у нас будет в накладных», — добавил директор МБУ «Чистота».