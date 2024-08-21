Под Новочеркасском планируют построить новую АЭС

Проект генеральной схемы будущей АЭС вынесен на общественные обсуждения. По проекту Новочеркасская АЭС будет иметь мощность 2510 МВт.
Первый энергоблок Новочеркасской АЭС типа ВВЭР-оптим мощностью 1255 Мвт хотят запустить в 2036 году, второй блок равной мощности в 2038 году.
Точное местоположение новой АЭС не называется, но предполагается, что построят ее вблизи Новочеркасска.
До 2024 года в России хотят возвести 11 новых АЭС: в Якутии, Приморском и Хабаравском краях, на Чукотке, в Красноярском крае, в Томской, Свердловской, Челябинской и Ростовской областях.
Ранее гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев отметил, что после ввода в эксплуатацию новых АЭС атомная энергетическая мощность страны увеличится не в два, а в полтора раза. Это связано с выводом из строя энергоблоков прошлого поколения в 2030-х годах.
Сейчас в Ростовской области работает одна АЭС в Волгодонске. Она состоит из четырех энергоблоков суммарной мощностью 4071 МВт.