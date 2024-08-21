Под Новочеркасском планируют построить новую АЭС

Ранее гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев отметил, что после ввода в эксплуатацию новых АЭС атомная энергетическая мощность страны увеличится не в два, а в полтора раза. Это связано с выводом из строя энергоблоков прошлого поколения в 2030-х годах.