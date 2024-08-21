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Под Новочеркасском планируют построить новую АЭС

В Ростовской области хотят построить новую АЭС — Новочеркасскую. Об этом сообщает Системный оператор Единой энергетической системы РФ.

Проект генеральной схемы будущей АЭС вынесен на общественные обсуждения. По проекту Новочеркасская АЭС будет иметь мощность 2510 МВт.

Первый энергоблок Новочеркасской АЭС типа ВВЭР-оптим мощностью 1255 Мвт хотят запустить в 2036 году, второй блок равной мощности в 2038 году.

Точное местоположение новой АЭС не называется, но предполагается, что построят ее вблизи Новочеркасска.

До 2024 года в России хотят возвести 11 новых АЭС: в Якутии, Приморском и Хабаравском краях, на Чукотке, в Красноярском крае, в Томской, Свердловской, Челябинской и Ростовской областях.

Ранее гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев отметил, что после ввода в эксплуатацию новых АЭС атомная энергетическая мощность страны увеличится не в два, а в полтора раза. Это связано с выводом из строя энергоблоков прошлого поколения в 2030-х годах.

Сейчас в Ростовской области работает одна АЭС в Волгодонске. Она состоит из четырех энергоблоков суммарной мощностью 4071 МВт.

энергетика