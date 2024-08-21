127 лифтов заменят в 46 многоэтажках Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону дополнительно заменят 127 лифтов, отработавших 25 лет и находящихся под угрозой отключения. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
— Совместно с управляющими компаниями, ТСЖ, ТСН провели масштабное обследование лифтов в многоквартирных домах. В 46 домах определили 127 единиц оборудования, подлежащих замене, во всех районах города, — рассказал Алексей Логвиненко.
Городские власти также обратились к правительству региона с просьбой оказать помощь в замене лифтового оборудования. В итоге была выделена субсидия в 696,1 млн рублей, которую должны довести до «Фонда капитального ремонта», заказчика работ.
Добавим, лифты в донской столице обновляют ежегодно в рамках региональной программы капремонта многоквартирных домов.
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