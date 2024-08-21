Беларусь вошла в топ-3 импортеров российских соков

В частности, на Казахстан приходится почти треть всех закупок российских соков (31,6%), эта страна занимает первое место среди импортеров. С небольшим отрывом идет Беларусь, закупившая 29,8% экспортированной соковой продукции. Доля Узбекистана в закупках — 7,4%, он удерживает третье место.
Российский экспорт безалкогольных напитков в 2023 году достиг $429 млн. При этом на фруктовые и овощные соки пришлось 13,1% общего объема поставок.
По оценкам федерального центра «Агроэкспорт», к 2030 году экспорт российских фруктовых и овощных соков может превысить 70 тыс. тонн.