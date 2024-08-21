Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беларусь вошла в топ-3 импортеров российских соков

За первые семь месяцев 2024 года основными импортерами российских соков в стоимостном выражении стали Казахстан, Беларусь и Узбекистан. К такому выводу пришел федеральный центр «Агроэкспорт», пишет ТАСС.

В частности, на Казахстан приходится почти треть всех закупок российских соков (31,6%), эта страна занимает первое место среди импортеров. С небольшим отрывом идет Беларусь, закупившая 29,8% экспортированной соковой продукции. Доля Узбекистана в закупках — 7,4%, он удерживает третье место.

Российский экспорт безалкогольных напитков в 2023 году достиг $429 млн. При этом на фруктовые и овощные соки пришлось 13,1% общего объема поставок.

По оценкам федерального центра «Агроэкспорт», к 2030 году экспорт российских фруктовых и овощных соков может превысить 70 тыс. тонн.

экономика