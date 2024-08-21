Беларусь вошла в топ-3 импортеров российских соков

В частности, на Казахстан приходится почти треть всех закупок российских соков (31,6%), эта страна занимает первое место среди импортеров. С небольшим отрывом идет Беларусь, закупившая 29,8% экспортированной соковой продукции. Доля Узбекистана в закупках — 7,4%, он удерживает третье место.