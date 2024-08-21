Воронежскому бизнесу выдали гранты на создание плавучих домов

Как рассказали «РГ» в администрации Павловского района, грант на один дом составляет 4,5 миллиона рублей при его расчетной стоимости около шести миллионов.
В этом году гранты выиграли два индивидуальных предпринимателя. Они заказали по одному домику на Павловском судостроительно-судоремонтном заводе. Таких плавсредств здесь прежде не делали, пришлось подготовить специальный проект, который успешно прошел согласование в речном регистре.
Директор завода Надежда Маринкина пояснила, что в каждом плавучем доме будет по три двухместные каюты, кают-компания и все необходимое оборудование для автономного проживания. Для пилотного образца уже сварен металлический каркас, теперь предстоит его обшивка.
— Проект позволяет нам решить две задачи: поддержать развитие туризма в нашем районе и за счет размещения заказа на Павловском судоремзаводе помочь ему освоить производство нового изделия, которое можно будет реализовывать и за пределами Воронежской области, — сообщил глава Павловского района Максим Янцов.
Такие домики — перспективный тренд для внутреннего туризма
Размещение в некапитальных домиках разных конфигураций — перспективный тренд для внутреннего туризма. Например, в комплексе «Белый колодец» в Хохольском районе предлагают такое размещение у пруда. В Воробьевском районе, в ландшафтном парке «Ломы», «плавучие хаты» для гостей завели еще в те годы, когда слова «глэмпинг» и в помине не было.
Не дремлет творческая мысль и в других регионах. Так, в Плесе — туристической мекке Ивановской области — предложили путешественникам останавливаться в избах нового образца. Снаружи — традиционный неброский сруб, внутри — авторский дизайн и пятизвездочный комфорт. Алексей Шевцов, полагает, что «избинг» станет хорошим решением для территорий с особыми условиями использования, где возводить капитальные строения нельзя, а любой новый объект должен гармонировать с природным и архитектурным окружением.