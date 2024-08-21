Воронежскому бизнесу выдали гранты на создание плавучих домов

Размещение в некапитальных домиках разных конфигураций — перспективный тренд для внутреннего туризма. Например, в комплексе «Белый колодец» в Хохольском районе предлагают такое размещение у пруда. В Воробьевском районе, в ландшафтном парке «Ломы», «плавучие хаты» для гостей завели еще в те годы, когда слова «глэмпинг» и в помине не было.