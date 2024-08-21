Инфляция в Крыму ускорилась: какие товары подорожали больше всего

«Годовая инфляция в Республике Крым по-прежнему оставалась ниже значений по Южному федеральному округу и России в целом. В июле 2024 года она ускорилась до 8% после 7,5% в июне в основном из-за индексации тарифов ЖКХ и временного сокращения предложения топлива в регионе», — говорится в сообщении.
Кроме того, в динамике цен на непродовольственные товары отразился рост затрат производителей и поставщиков, добавили в ведомстве.
Как уточнили в ЦБ, в регионе замедлился рост цен на свинину и мясо птицы за счет роста производства этих продуктов в Крыму. Цены на яйца в июле также выросли меньше, чем месяцем ранее, за счет расширения импорта.
При этом в Крыму ускорился годовой рост цен на бензин, газовое и дизельное топливо. Причины — временное сокращение производства, увеличение стоимости нефтепродуктов и увеличение спроса из-за роста потока автотуристов в регион.
Также в республике фиксируют подорожание одежды и обуви из-за возросших затрат на логистику, сырье и оплату труда.
Годовой рост цен на жилищно-коммунальные услуги ускорился из-за проведенной в июле индексации тарифов.
Регулятор отметил, что высокое инфляционное давление в России формируется и под влиянием сильного внутреннего спроса, который пока опережает возможности расширения производства.
«Для того, чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий», — подытожили в ЦБ.