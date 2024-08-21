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Инфляция в Крыму ускорилась: какие товары подорожали больше всего

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости Крым. Годовая инфляция в Крыму в июле ускорилась с 7,5% до 8% в основном из-за роста коммунальных тарифов и сокращения предложения топлива. Об этом говорится в отчете регионального отделения Банка России.

Источник: РИА "Новости"

«Годовая инфляция в Республике Крым по-прежнему оставалась ниже значений по Южному федеральному округу и России в целом. В июле 2024 года она ускорилась до 8% после 7,5% в июне в основном из-за индексации тарифов ЖКХ и временного сокращения предложения топлива в регионе», — говорится в сообщении.

Кроме того, в динамике цен на непродовольственные товары отразился рост затрат производителей и поставщиков, добавили в ведомстве.

Как уточнили в ЦБ, в регионе замедлился рост цен на свинину и мясо птицы за счет роста производства этих продуктов в Крыму. Цены на яйца в июле также выросли меньше, чем месяцем ранее, за счет расширения импорта.

При этом в Крыму ускорился годовой рост цен на бензин, газовое и дизельное топливо. Причины — временное сокращение производства, увеличение стоимости нефтепродуктов и увеличение спроса из-за роста потока автотуристов в регион.

Также в республике фиксируют подорожание одежды и обуви из-за возросших затрат на логистику, сырье и оплату труда.

Годовой рост цен на жилищно-коммунальные услуги ускорился из-за проведенной в июле индексации тарифов.

Регулятор отметил, что высокое инфляционное давление в России формируется и под влиянием сильного внутреннего спроса, который пока опережает возможности расширения производства.

«Для того, чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий», — подытожили в ЦБ.

экономика