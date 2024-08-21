Инфляция в Крыму ускорилась: какие товары подорожали больше всего

«Годовая инфляция в Республике Крым по-прежнему оставалась ниже значений по Южному федеральному округу и России в целом. В июле 2024 года она ускорилась до 8% после 7,5% в июне в основном из-за индексации тарифов ЖКХ и временного сокращения предложения топлива в регионе», — говорится в сообщении.