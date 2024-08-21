В Новосибирске на 46% выросла стоимость аренды 1-комнатной квартиры

Отмечается, что аренда 2-комнатной квартиры за год увеличилась на 25% и достигла 45,4 тысяч рублей. При этом стоимость аренды 1-комнатной квартиры с июля по август в регионе выросла на 16,7%, 2-комнатной — на 14,9%. Соответствующее исследование опубликовал «ЦИАН. Аналитика».