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В Новосибирске на 46% выросла стоимость аренды 1-комнатной квартиры

В августе 2024 года стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Новосибирской области составляет 34,9 тысяч рублей, что на 46% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что аренда 2-комнатной квартиры за год увеличилась на 25% и достигла 45,4 тысяч рублей. При этом стоимость аренды 1-комнатной квартиры с июля по август в регионе выросла на 16,7%, 2-комнатной — на 14,9%. Соответствующее исследование опубликовал «ЦИАН. Аналитика».

Отмечается, что Новосибирск стал лидером среди других российских городов по динамике цен на аренду жилья за месяц. На 2-м месте находится Нижний Новгород, где цены выросли до 34,6 тысяч рублей. На третьем месте оказался Новокузнецк. В августе аренда 1-комнатной квартиры составила 21,1 тысяч рублей.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске за 5 лет почти в 2 раза выросла цена квадратного метра.

недвижимость