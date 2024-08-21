Затраты на Горьковское шоссе увеличили госдолг Татарстана

Повышение уровня госдолга региона последовало за вступлением в действие госгарантии республики в реализации проекта реконструкции Горьковского шоссе в Кировском районе, уточнили в ведомстве. То есть, сегодня на обязательства по федеральным бюджетным кредитам по-прежнему приходится 100 млрд 938,5 млн рублей, на обязательства по предоставленным госгарантиям республики — 21 млрд 912,2 млн.