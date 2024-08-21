Затраты на Горьковское шоссе увеличили госдолг Татарстана

Повышение уровня госдолга региона последовало за вступлением в действие госгарантии республики в реализации проекта реконструкции Горьковского шоссе в Кировском районе, уточнили в ведомстве. То есть, сегодня на обязательства по федеральным бюджетным кредитам по-прежнему приходится 100 млрд 938,5 млн рублей, на обязательства по предоставленным госгарантиям республики — 21 млрд 912,2 млн.
Татарстан теперь на 4-м месте по размеру госдолга среди регионов страны. Из опубликованного Министерством финансов РФ документа следует, что по этому показателю впереди Московская область (свыше 253,7 млрд рублей), Москва (около 167,3 млрд), Нижегородская область (более 150,7 млрд).
Пятую и шестую строки занимают Краснодарский край (свыше 117,7 млрд рублей), Свердловская область (более 104,7 млрд).