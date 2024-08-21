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В Сухобузимском районе золотодобытчики загрязнили реку

Министерство экологии будет инициировать прекращение лицензии компании.

Источник: Reuters

В Сухобузимском районе ООО «Кузеево» загрязнило реку Малая Кузеева. Показатели по загрязняющим веществам превышены в 103,8 и 106 раз, сообщает министерство экологии Красноярского края.

В июле было зафиксировано попадание загрязнённой воды из отстойников в реку. Тогда в месте загрязнения специалисты отобрали пробы.

Результаты замеров и материалы проверки будут направлены в прокуратуру. ООО «Кузеево» грозит крупный штраф либо до 90 суток приостановки деятельности.

— Организация не перестаёт наносить вред окружающей среде. Поэтому министерство экологии будет инициировать прекращение лицензии ООО «Кузеево», — пояснила Юлия Гуменюк, первый замминистра Минэкологии.

экология