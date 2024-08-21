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Пермский аэропорт выплатил краю 125 млн рублей дивидендов

По итогам 2023 года доход бюджета Пермского края в виде дивидендов от организаций составил 244,4 млн руб. Информация об этом содержится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту о внесении изменений в бюджет Пермского края. Наибольший объем выплат поступил от АО «Международный аэропорт “Пермь”».

Источник: Аэропорт Перми

Согласно информации министерства финансов, в бюджет региона поступили дивиденды от АО «Международный аэропорт “Пермь”» на сумму 125 млн руб., АО «Пермский региональный оператор ТКО» в размере 112,4 млн руб. В списке также числится ООО «Пермский краевой экологический оператор». Общество передало региону доход в размере 7 млн руб.

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты обязательных платежей, поступили и от ГУП «Краевые электрические сети». Их суммарный объем составил 30 млн руб.