Пермский аэропорт выплатил краю 125 млн рублей дивидендов

По итогам 2023 года доход бюджета Пермского края в виде дивидендов от организаций составил 244,4 млн руб. Информация об этом содержится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту о внесении изменений в бюджет Пермского края. Наибольший объем выплат поступил от АО «Международный аэропорт “Пермь”».