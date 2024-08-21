Пермский аэропорт выплатил краю 125 млн рублей дивидендов

Согласно информации министерства финансов, в бюджет региона поступили дивиденды от АО «Международный аэропорт “Пермь”» на сумму 125 млн руб., АО «Пермский региональный оператор ТКО» в размере 112,4 млн руб. В списке также числится ООО «Пермский краевой экологический оператор». Общество передало региону доход в размере 7 млн руб.
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты обязательных платежей, поступили и от ГУП «Краевые электрические сети». Их суммарный объем составил 30 млн руб.