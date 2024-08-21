«Авилон» назвал восемь автомобилей, которые можно купить за 1,5 млн рублей

«На Duster с пробегом до 100 тыс. км особых проблем не будет, но, скорее всего, придется сделать большое ТО с заменой всех масел, а вот Qashqai оснащен вариатором, и там нужно быть готовым к проблемам. Если они начнутся — потребуются вложения на сумму 150−200 тыс. рублей», — предупреждает он.