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АвтоВАЗ начал производство обновленной Lada Vesta

Выпуск Lada Vesta в обновленных комплектациях стартовал на АвтоВАЗе. Об этом сообщает пресс-служба предприятия в среду, 21 августа.

«Вновь, начиная с базовых версий, в автомобили устанавливается система курсовой устойчивости ESC», — говорится в сообщении.

Система курсовой устойчивости ESC вернулась на автомобиль за счет локализации в России. Она объединяет в себе противозаносную и противобуксовочную системы, помощника при старте на уклоне, ABS и аварийную сигнализацию при экстренном торможении.

Также на обновленную Lada Vesta вернулись боковые подушки безопасности, трехступенчатый обогрев передних сидений и камера заднего вида с динамическими линиями траектории движения. Кроме того, новые автомобили будут оснащены электроскладыванием зеркал, датчиком дождя и света, функцией отключения подушки безопасности переднего пассажира, задним подлокотником и передними электростеклоподъемниками с режимом AUTO.