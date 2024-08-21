АвтоВАЗ начал производство обновленной Lada Vesta

«Вновь, начиная с базовых версий, в автомобили устанавливается система курсовой устойчивости ESC», — говорится в сообщении.
Система курсовой устойчивости ESC вернулась на автомобиль за счет локализации в России. Она объединяет в себе противозаносную и противобуксовочную системы, помощника при старте на уклоне, ABS и аварийную сигнализацию при экстренном торможении.
Также на обновленную Lada Vesta вернулись боковые подушки безопасности, трехступенчатый обогрев передних сидений и камера заднего вида с динамическими линиями траектории движения. Кроме того, новые автомобили будут оснащены электроскладыванием зеркал, датчиком дождя и света, функцией отключения подушки безопасности переднего пассажира, задним подлокотником и передними электростеклоподъемниками с режимом AUTO.