Дефицит бюджета Беларуси в 2025 году ожидается на уровне Br4,5 млрд

«По нашей оценке, в 2025 году получим доходы порядка Br45,5 млрд, расходы будут около Br50 млрд. Примерно Br4,5 млрд, или 1,6% к ВВП, прогнозируется дефицит бюджета. К сожалению, без дефицита все расходы мы запланировать не смогли, придется занимать на внутреннем рынке, работать по привлечению ресурсов извне. Это стандартная наша практика», — сказал Юрий Селиверстов.
Он подчеркнул, что финансирование социальной сферы будет обеспечено, прогнозируется рост социальных расходов, в том числе на заработную плату. «Затрачиваемые суммы будут осовременены на уровень инфляции и выше», — уточнил министр.
Он также подчеркнул, что у страны есть инструменты для финансирования дефицита бюджета. «Есть остатки у правительства, есть возможность привлекать деньги на внутреннем и внешнем рынке. Это непростая, но понятная и плановая работа», — заключил глава Минфина.