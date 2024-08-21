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Дефицит бюджета Беларуси в 2025 году ожидается на уровне Br4,5 млрд

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дефицит бюджета Беларуси в 2025 году ожидается на уровне Br4,5 млрд. Об этом сообщил журналистам министр финансов Юрий Селиверстов перед заседанием Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

«По нашей оценке, в 2025 году получим доходы порядка Br45,5 млрд, расходы будут около Br50 млрд. Примерно Br4,5 млрд, или 1,6% к ВВП, прогнозируется дефицит бюджета. К сожалению, без дефицита все расходы мы запланировать не смогли, придется занимать на внутреннем рынке, работать по привлечению ресурсов извне. Это стандартная наша практика», — сказал Юрий Селиверстов.

Он подчеркнул, что финансирование социальной сферы будет обеспечено, прогнозируется рост социальных расходов, в том числе на заработную плату. «Затрачиваемые суммы будут осовременены на уровень инфляции и выше», — уточнил министр.

Он также подчеркнул, что у страны есть инструменты для финансирования дефицита бюджета. «Есть остатки у правительства, есть возможность привлекать деньги на внутреннем и внешнем рынке. Это непростая, но понятная и плановая работа», — заключил глава Минфина.

экономика