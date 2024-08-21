Дефицит бюджета Беларуси в 2025 году ожидается на уровне Br4,5 млрд

«По нашей оценке, в 2025 году получим доходы порядка Br45,5 млрд, расходы будут около Br50 млрд. Примерно Br4,5 млрд, или 1,6% к ВВП, прогнозируется дефицит бюджета. К сожалению, без дефицита все расходы мы запланировать не смогли, придется занимать на внутреннем рынке, работать по привлечению ресурсов извне. Это стандартная наша практика», — сказал Юрий Селиверстов.