Минфин рассказал о планах увеличить базовую ставку

По его словам, повышение предусмотрено программой социально-экономического развития, оно будет происходить в два этапа.
Первый — это увеличение базовой ставки для всех категорий бюджетников, второй — рост надбавок некоторым категориям работников (медикам, учителям и другим представителям соцсферы). На эти цели направят более 1 млрд рублей.
«Что касается базовой ставки, то она будет увеличена с 1 января (2025 года — Sputnik) для бюджетников. Но потом, как и в этом году, мы думаем, что это будет в два этапа — январь и сентябрь».
В предыдущий раз базовая ставка для работников бюджетных организаций поднималась 1 января 2024 года — с 235 до 250 рублей. Планируется, что она вырастет также в сентябре.
Базовая ставка — определяемая правительством величина, на основании которой через систему коэффициентов и доплат формируется заработная плата работников бюджетной сферы.
Бюджет 2025 года
Селиверстов также прокомментировал проект республиканского бюджета на следующий год. По оценке Минфина, он составит порядка 45,5 млрд рублей, расходы при этом планируются на уровне около 50 млрд рублей.
«К сожалению, без дефицита мы все расходы запланировать не смогли. Придется работать на внутреннем рынке по привлечению внешних инвестиционных ресурсов. В принципе это стандартная практика, чтобы порядка 4,5 млрд рублей или 1,6% к ВВП был дефицит», — отметил глава ведомства.
По его словам, несмотря на дефицит, все социальные обязательства — а это порядка 35% всех расходов бюджета — будут выполнены в полном объеме. В первую очередь это касается заработных плат.