В Геленджике реализуют семь проектов с помощью курортного сбора

По словам главы города, сложная ситуация обстоит в селе Архипо-Осиповка. Ранее планировалась замена плиточного мощения на набережной, но подрядчик не выполнил свои обязательства, и пришлось расторгнуть контракт, что отняло много времени. Сейчас заключен новый договор на выполнение работ, которые должны быть завершены в 3−4 квартале 2024 года. Аналогичная ситуация произошла с проектом благоустройства прохода к морю от пр. Геленджикского. Подрядчика определят в сентябре.