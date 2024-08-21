В Геленджике реализуют семь проектов с помощью курортного сбора

В Геленджике заменили более 800 м балюстрады на набережной. Также закончили благоустройство новой общественной территории площадью около 2,2 тыс. кв. м на набережной в Кринице. В Кабардинке установили новую систему освещения и заменили плиточное мощение.
В процессе реализации находится несколько проектов в Дивноморском. В сентябре должна начаться реконструкция детской площадки по ул. Кирова. Также запланировано благоустройство территории в районе пансионата «Энергетик». К работам должны приступить в сентябре, срок реализации проекта — конец 2024 года.
По словам главы города, сложная ситуация обстоит в селе Архипо-Осиповка. Ранее планировалась замена плиточного мощения на набережной, но подрядчик не выполнил свои обязательства, и пришлось расторгнуть контракт, что отняло много времени. Сейчас заключен новый договор на выполнение работ, которые должны быть завершены в 3−4 квартале 2024 года. Аналогичная ситуация произошла с проектом благоустройства прохода к морю от пр. Геленджикского. Подрядчика определят в сентябре.