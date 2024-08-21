Белстат: экономика Беларуси адаптировалась к внешнеэкономическим условиям

По его словам, объем ВВП в 2023 году составил 216,1 миллиарда рублей и увеличился по сравнению с 2022-м в сопоставимых ценах на 3,9%, что за последние 12 лет является наилучшим результатом.
Жигарев обратил внимание на то, что положительная динамика сохранилась и в текущем году: по итогам января-июля 2024-го обеспечен рост ВВП в сопоставимых ценах на 5,5% к соответствующему периоду предыдущего года.
Драйверами роста выступили промышленность, торговля, строительство, а также сельское хозяйство и транспорт.
«Можно отметить также, что индекс промышленного производства за январь-июль составил 107,5%. В прошлом году за январь-декабрь данный показатель равнялся 107,7%. Экономика успешно развивается, она адаптировалась к внешнеэкономическим условиям и уверенно прибавляет», — сказал Жигарев.