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Белстат: экономика Беларуси адаптировалась к внешнеэкономическим условиям

МИНСК, 21 авг — Sputnik. Белорусская экономика успешно развивается, она адаптировалась к внешнеэкономическим условиям, заявил зампредседателя Национального статистического комитета Тимофей Жигарев во время пресс-конференции.

Источник: Sputnik.by

По его словам, объем ВВП в 2023 году составил 216,1 миллиарда рублей и увеличился по сравнению с 2022-м в сопоставимых ценах на 3,9%, что за последние 12 лет является наилучшим результатом.

Жигарев обратил внимание на то, что положительная динамика сохранилась и в текущем году: по итогам января-июля 2024-го обеспечен рост ВВП в сопоставимых ценах на 5,5% к соответствующему периоду предыдущего года.

Драйверами роста выступили промышленность, торговля, строительство, а также сельское хозяйство и транспорт.

«Можно отметить также, что индекс промышленного производства за январь-июль составил 107,5%. В прошлом году за январь-декабрь данный показатель равнялся 107,7%. Экономика успешно развивается, она адаптировалась к внешнеэкономическим условиям и уверенно прибавляет», — сказал Жигарев.

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