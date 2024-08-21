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Белстат: Беларусь наращивает экспорт товаров во все страны СНГ

МИНСК, 21 авг — Sputnik. Экспорт белорусских товаров растет во все страны СНГ, также увеличивается и импорт, заявил зампредседателя Национального статистического комитета Тимофей Жигарев во время пресс-конференции.

Источник: Sputnik.by

Он отметил, что в 2023-м экспорт составил 27,2 миллиарда долларов США, рост по сравнению с 2022 годом — 4,1%.

Импорт также увеличился до 24 миллиардов долларов (рост — на 2,1%).

«Мы поступательно наращиваем товары во все страны СНГ. При этом мы также активно сотрудничаем со странами вне СНГ, там также наблюдается увеличение экспорта товаров на 3,2% по сравнению с 2022 годом».

сказал Жигарев.

По его словам, за первое полугодие текущего года экспорт товаров составил 104,2% к уровню аналогичного периода 2023-го.

Зампредседателя подчеркнул, что внешняя торговля республики характеризуется положительной динамикой.

Кроме СНГ, Беларусь поддерживает внешнеэкономические связи примерно с 200 странами мира.

Главный партнер

Жигарев сообщил, что в первом полугодии 2024 года внешняя торговля с Россией характеризуется положительной динамикой.

«Товарооборот составил 25,1 миллиарда долларов США и по сравнению с первым полугодием 2023-го вырос на 6,4%», — отметил он.

Экспорт вырос на 0,4% (до 12,6 миллиардов долларов), импорт — на 13,3% (до 12,5 миллиардов долларов США). Отмечается положительное сальдо.

Основу экспорта в РФ (почти 97%) составила продукции обрабатывающей промышленности.

«Мы увеличили объемы экспорта пищевой продукции, рост отмечается на 8,4%, вычислительной, электронной и оптической аппаратуры — на 13,1%, транспортных средств и оборудования рост на 5,3%», — рассказал зампредседателя.

Вместе с тем сократились объемы экспорта машин для сельского хозяйства — на 13,6%.

экономика
торговля
СНГ