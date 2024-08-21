Более 40 электробусов поступит в Нижний Новгород в сентябре

По его словам, в Нижний Новгород поставлено 74 электробуса и еще 46 машин выпущены и должны прибыть в город в сентябре.
«В настоящее время на семи маршрутах работают 47 машин. Ожидается, что все 120 электробусов начнут работу до конца ноября. Запуск электробусов позволит нам отказаться от модернизации устаревшей троллейбусной сети и сэкономить более 4,5 млрд рублей», — рассказал Сергей Морозов в ходе заседания общественного совета при минтрансе РФ.
Замгубернатора добавил, что Нижний Новгород уже получил 45 трамваев «Минин», которые поставляются в город по программе модернизации общественного электротранспорта. До конца года их количество должно увеличиться до 80.
Напомним, правительство РФ выделило Нижегородской области 700 млн рублей на закупку электробусов.
Также ранее сообщалось, что из общего числа электробусов 60 машин будут работать на маршрутах в нагорной части Нижнего Новгорода.