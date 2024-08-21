Более 40 электробусов поступит в Нижний Новгород в сентябре

«В настоящее время на семи маршрутах работают 47 машин. Ожидается, что все 120 электробусов начнут работу до конца ноября. Запуск электробусов позволит нам отказаться от модернизации устаревшей троллейбусной сети и сэкономить более 4,5 млрд рублей», — рассказал Сергей Морозов в ходе заседания общественного совета при минтрансе РФ.