Калининградцы за полгода взяли ипотеки на 20 миллиардов рублей

Из них почти 1,7 тысячи ипотечных сделок было совершено в июне 2024 года. Это связано со стремлением людей взять кредиты до ожидаемого изменения условий программы «Семейная ипотека» и завершения программы безадресной льготной ипотеки.
Для покупки квартир в новостройках за полгода в Калининградской области заключено 2218 ипотечных сделок на сумму 9 миллиардов рублей, что как по количеству, так и по объему в полтора раза больше, чем годом ранее. При этом на первичном рынке в большей мере были востребованы льготные программы ипотечного кредитования.
Из общего объема предоставленных в январе — июне 2024 года ипотечных кредитов четверть суммы была направлена на приобретение и создание объектов индивидуального жилищного строительства. Всего банки предоставили заемщикам чуть более двух тысяч таких кредитов.
Средний срок ипотечного кредитования в Калининградской области вырос с 24 до 25 лет. Ипотечный кредитный портфель на 1 июля 2024 года достиг 122,6 миллиарда рублей, увеличившись за год на 28%.
Заместитель управляющего отделением по Калининградской области Северо-Западного ГУ Банка России Роман Козловский сообщил, что за счёт того, что банки снижают требования к заемщикам, качество выдаваемых кредитов постепенно снижается. Чтобы ограничить рост долговой нагрузки граждан, и тем самым снизить риски ипотечных заемщиков, с сентября этого года Банк России повышает требования к капиталу банков.