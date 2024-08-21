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Калининградцы за полгода взяли ипотеки на 20 миллиардов рублей

В Калининградской области по итогам первого полугодия 2024 года банки выдали 6179 ипотечных жилищных кредитов на сумму 20,3 миллиарда рублей, что на 20% больше по количеству и на 14% по объему по сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года.

Из них почти 1,7 тысячи ипотечных сделок было совершено в июне 2024 года. Это связано со стремлением людей взять кредиты до ожидаемого изменения условий программы «Семейная ипотека» и завершения программы безадресной льготной ипотеки.

Для покупки квартир в новостройках за полгода в Калининградской области заключено 2218 ипотечных сделок на сумму 9 миллиардов рублей, что как по количеству, так и по объему в полтора раза больше, чем годом ранее. При этом на первичном рынке в большей мере были востребованы льготные программы ипотечного кредитования.

Из общего объема предоставленных в январе — июне 2024 года ипотечных кредитов четверть суммы была направлена на приобретение и создание объектов индивидуального жилищного строительства. Всего банки предоставили заемщикам чуть более двух тысяч таких кредитов.

Средний срок ипотечного кредитования в Калининградской области вырос с 24 до 25 лет. Ипотечный кредитный портфель на 1 июля 2024 года достиг 122,6 миллиарда рублей, увеличившись за год на 28%.

Заместитель управляющего отделением по Калининградской области Северо-Западного ГУ Банка России Роман Козловский сообщил, что за счёт того, что банки снижают требования к заемщикам, качество выдаваемых кредитов постепенно снижается. Чтобы ограничить рост долговой нагрузки граждан, и тем самым снизить риски ипотечных заемщиков, с сентября этого года Банк России повышает требования к капиталу банков.

ипотека