Калининградцы за полгода взяли ипотеки на 20 миллиардов рублей

Для покупки квартир в новостройках за полгода в Калининградской области заключено 2218 ипотечных сделок на сумму 9 миллиардов рублей, что как по количеству, так и по объему в полтора раза больше, чем годом ранее. При этом на первичном рынке в большей мере были востребованы льготные программы ипотечного кредитования.