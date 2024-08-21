В Перми в рамках нацпроекта завершили ремонт девяти улиц

В Перми завершен ремонт девяти улиц. Все они приведены в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего в перечне на этот год 12 объектов общей площадью 168 тыс. кв. метров. Часть из них обновили в прошлом году, а часть — сдадут осенью. Об этом рассказал глава Перми Эдуард Соснин в своем телеграм-канале.