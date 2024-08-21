В Перми в рамках нацпроекта завершили ремонт девяти улиц

В Перми завершен ремонт девяти улиц. Все они приведены в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего в перечне на этот год 12 объектов общей площадью 168 тыс. кв. метров. Часть из них обновили в прошлом году, а часть — сдадут осенью. Об этом рассказал глава Перми Эдуард Соснин в своем телеграм-канале.
Так, в Свердловском районе отремонтировали участок Южной дамбы от улицы Островского до Бульвара Гагарина. Этот объект был включен в список для ремонта по просьбе жителей. Здесь обновили асфальтовое покрытие, нанесли разметку и поменяли дорожные знаки.
Еще один объект из списка — участок улицы Героев Хасана от въезда в город до тоннеля. К преображению этой улицы подрядчик должен был приступить только в следующем году. Так как участок является социально важной транспортной артерией, ремонт здесь завершили досрочно.
Также в Свердловском районе отремонтировали улицу Максима Горького. Привели в порядок участок между улицами Пушкина и Революции. Это последний объект из списка 2024 года.
В Индустриальном районе города закончен ремонт улицы Леонова от улицы Мира до улицы Рязанской. Протяженность участка составила более 600 метров. Подрядчик обновил проезжую часть, тротуары, газон, а также заменил бортовые камни и нанес разметку.
Кроме того, ремонтные работы были проведены на участке улицы Екатерининской от Крисанова до Плехановав Дзержинском районе, на участке улицы Ласьвинская от Магистральной до Сивашской в Кировском районе, на участке улицы Лянгасова от здания № 135 до здания № 141 в Орджоникидзевском районе.
В Ленинском районе преобразилась улица Достоевского. На участке между улицами Островского и Парковой рабочие обновили дорожное покрытие и нанесли новую разметку.
Также по нацпроекту отремонтировали автодорогу Пермь — Новые Ляды в Мотовилихинском районе. Это самый крупный дорожный объект из списка этого года. Его протяженность составляет 4,5 километра.