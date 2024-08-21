В Севастополе построят вторую очередь технопарка «ИТ-Крым»

Проект по созданию технопарка в сфере информационных технологий реализуют в Севастополе с 2018 года. Среди главных задач — создание комплекса, который станет площадкой для размещения и развития компаний IT-сферы, реализации инновационных проектов, с экосистемой для работы, образования и досуга IT-специалистов. По данным правительства Севастополя, сумма инвестиций в проект уже превысила 1 млрд рублей, и к 2030 году составит 3,34 млрд рублей.