В Перми половину поездов «Ласточка» заменили «Финистами»

Электропоезда курсируют по маршруту Пермь-2 — Пермь-Сортировочная — Левшино — Пермь-2, а также на пригородных маршрутах из Перми в Чусовой и в Верещагино.
Напомним, в 2023 году «Ласточки» были брендированы символикой «Пермь-300» и до последнего времени на территории Пермского края курсировало 10 таких поездов. Таким образом, сегодня на Пермском полигоне Свердловской железной дороги курсируют пять поездов «Финист» и пять «Ласточек».
Производитель поездов «Финист» находится в Уральском регионе, и в целях повышения качества эксплуатации подвижного состава данного типа Сверловской железной дорогой принято решение о расширении использования «Финистов» и поэтапной замене «Ласточек».
В пятивагонной комплектации поезда «Финист» предусмотрено 401 посадочное место, где каждое сидение оснащено USB-розеткой для зарядки мобильных устройств. Количество санитарных модулей в составе увеличено с двух до трех, в них появились пеленальные столики. В поезде также имеются места для установки инвалидных колясок и предусмотрены подъемники для них.