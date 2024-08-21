В Перми половину поездов «Ласточка» заменили «Финистами»

В пятивагонной комплектации поезда «Финист» предусмотрено 401 посадочное место, где каждое сидение оснащено USB-розеткой для зарядки мобильных устройств. Количество санитарных модулей в составе увеличено с двух до трех, в них появились пеленальные столики. В поезде также имеются места для установки инвалидных колясок и предусмотрены подъемники для них.