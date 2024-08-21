Белстат назвал самые популярные у россиян белорусские товары

Во время пресс-конференции зампредседателя сообщал, что в Россию в первом полугодии были увеличены объемы экспорта пищевой продукции (рост 8,4%), вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (13,1%), транспортных средств и оборудования (5,3%).