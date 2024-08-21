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Белстат назвал самые популярные у россиян белорусские товары

МИНСК, 21 авг — Sputnik. Россияне активно покупают белорусскую молочную продукцию, легковые и грузовые автомобили, тракторы, сообщил зампредседателя Национального статистического комитета Тимофей Жигарев во время пресс-конференции.

Источник: Sputnik.by

Он обратил внимание на то, что экспорт белорусских товаров в Россию растет.

«Традиционно в России пользуются спросом молочная продукция: сыры, творог, сливочное масло. Хорошо покупаются легковые и грузовые автомобили, тракторы, запасные части к ним».

сказал Жигарев.

Он добавил, что успешно реализуются телевизоры, произведенные в республике, устройства на жидких кристаллах, лазеры, изделия из черных металлов.

Во время пресс-конференции зампредседателя сообщал, что в Россию в первом полугодии были увеличены объемы экспорта пищевой продукции (рост 8,4%), вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (13,1%), транспортных средств и оборудования (5,3%).

экономика
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