Белстат назвал самые популярные у россиян белорусские товары

Он обратил внимание на то, что экспорт белорусских товаров в Россию растет.
«Традиционно в России пользуются спросом молочная продукция: сыры, творог, сливочное масло. Хорошо покупаются легковые и грузовые автомобили, тракторы, запасные части к ним».
Он добавил, что успешно реализуются телевизоры, произведенные в республике, устройства на жидких кристаллах, лазеры, изделия из черных металлов.
Во время пресс-конференции зампредседателя сообщал, что в Россию в первом полугодии были увеличены объемы экспорта пищевой продукции (рост 8,4%), вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (13,1%), транспортных средств и оборудования (5,3%).