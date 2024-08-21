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В пермских магазинах протестируют местную фермерскую продукцию

В Прикамье планируется открыть в сетевых магазинах пилотные торговые точки с продукцией местных производителей, на эти цели будет выделано 1,7 млн рублей из бюджета.

Проект предполагает открытие двух пилотных торговых точек «Фермерский островок» с продукцией местных фермеров, которые будут расположены в сетевых магазинах на площади порядка 20 кв. метров. При этом расположение торговых точек пока не определено. Отмечается, что открытие «Фермерских островков» нацелено на создание дополнительных благоприятных условий для развития региональных товаропроизводителей, продвижения местной продукции.