Поезда ВСМ между Москвой и Петербургом будут курсировать каждые 15 минут

«В нашем проекте, с учетом того количества пассажирских мест, интервалов движения, когда мы выйдем на те объемы расписания, которые запланированы в проекте, поезд будет ходить каждые 15 минут. Жители Санкт-Петербурга и Москвы получат уникальные возможности, и две наши столицы будут ближе намного друг к другу, почти в два раза, чем есть сегодня», — сказал Ликсутов.