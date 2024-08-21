Поезда ВСМ между Москвой и Петербургом будут курсировать каждые 15 минут

«В нашем проекте, с учетом того количества пассажирских мест, интервалов движения, когда мы выйдем на те объемы расписания, которые запланированы в проекте, поезд будет ходить каждые 15 минут. Жители Санкт-Петербурга и Москвы получат уникальные возможности, и две наши столицы будут ближе намного друг к другу, почти в два раза, чем есть сегодня», — сказал Ликсутов.
Высокоскоростная железнодорожная магистраль соединит Санкт-Петербург и Москву, проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Магистраль предназначена для пассажирского движения. Она пройдет по территории шести российских регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей. К 2030 году пассажиропоток между Петербургом и Москвой может составить около 23 млн человек в год.
Согласно распоряжению правительства РФ, проектирование и строительство высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург запланировано на 2024−2028 годы, а ввод в эксплуатацию — на второй квартал 2028 года.