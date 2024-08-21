Свердловское Заксобрание продлило программу маткапитала в регионе до 2030 года

В Свердловской области принято решение о продлении программы регионального материнского капитала до 2030 года. Соответствующий законопроект одобрили депутаты Законодательного собрания области.
— В январе была проведена индексация размера областного материнского капитала. Сейчас размер выплаты составляет 167 918 рублей. На социальную поддержку могут претендовать свердловчане, постоянно проживающие в регионе и имеющие три ребенка или больше, — сообщает в своем telegram-канале спикер Заксобрания региона Людмила Бабушкина.
Примечательно, что на региональную выплату могут рассчитывать и опекуны приемных детей. Выплаты, полученные в Свердловской области, можно потратить и за ее пределами на ребенка или семью — воспитание, образование, лечение, а также улучшение жилищных условий, подключение газа, отопления, воды и электричества.
— На реализацию проекта с 2027 по 2030 год будет затрачено около 6,1 миллиарда рублей, — добавила Людмила Бабушкина.