Свердловское Заксобрание продлило программу маткапитала в регионе до 2030 года

Примечательно, что на региональную выплату могут рассчитывать и опекуны приемных детей. Выплаты, полученные в Свердловской области, можно потратить и за ее пределами на ребенка или семью — воспитание, образование, лечение, а также улучшение жилищных условий, подключение газа, отопления, воды и электричества.