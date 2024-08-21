В Екатеринбурге уровень безработицы достиг рекордного минимума. На каждого безработного горожанина приходится по 13 предложений. Об этом сообщает издание TagilCity.ru со ссылкой на Telegram-канал градоначальника Алексея Орлова.
— Казало бы, тенденция исключительно положительная, но есть и подводные камни: в экономике наблюдается дефицит рабочих рук, — рассказал мэр Орлов.
На данный момент уральская столица испытывает резкую нехватку специалистов. На данный момент в Свердловской области насчитывается около 10 тысяч безработных горожан. Они стоят на учете в службе занятости. При этом в регионе не хватает больше 62 тысяч сотрудников.
Ранее стало известно, что в Свердловской области компании приглашают на работу женщин в 2,7 раза чаще, чем в 2021 году. Компании начали адаптировать подход к найму кандидатов под текущие реалии. Сложности на рынке труда мотивируют свердловских работодателей избавляться от гендерных стереотипов.