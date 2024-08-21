Протест оппозиции в Кишиневе: «Инвесторы бегут из Молдовы из-за политики PAS»

Глава Нацбанка Молдовы Анка Драгу, представляя недавно третий отчет об инфляции, отметила, что прогноз на 2025 год со второго квартала и до конца декабря пересмотрен в сторону повышения в сравнении с прогнозом, содержащимся в майском «Отчете об инфляции 2024 года». Среднегодовой уровень инфляции в Молдове в 2025 году составит 5,3% вместо озвученных ранее 4,6%, заявила она.