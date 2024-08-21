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Протест оппозиции в Кишиневе: «Инвесторы бегут из Молдовы из-за политики PAS»

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik.Представители оппозиционного блока «Победа» вышли в среду на пикет к зданию Министерства финансов в Кишиневе, чтобы выразить протест против критической ситуации в экономике Молдовы.

Источник: Sputnik.md

Из Молдовы бегут инвесторы, в республике закрываются учебные заведения, урезаются социальные программы. И это лишь некоторые из «результатов», которых добилась PAS и Майя Санду, «эффективно» управляя молдавской экономикой, заявили участники пикета.

Практически одновременно с акцией протеста в прессе появилась информация, что немецкая компания по производству автозапчастей отказалась работать в Молдове и откроет через два года завод в Румынии, обеспечив рабочие места для 600 человек.

В текущем году республику покинуло сразу несколько инвесторов: японская компания Fujikura и немецкая Coroplast, производившие запчасти для автомобилей. Японская крупная компания Sumitomo ведет судебную тяжбу с молдавским Советом по конкуренции, который заставляет их вернуть государственную помощь в размере 268 миллионов евро.

Ранее Национальное бюро статистики отметило падение экспорта товаров из Молдовы в январе-июне. Так, за полгода экспорт товаров в целом составил 1780,5 млн долларов США, что на 12,8% ниже показателя, зафиксированного в соответствующем периоде 2023 года.

Экспорт же молдавских товаров за указанный период достиг 1360,1 млн долларов США (76,4% от общего объема экспорта), снизившись на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Глава Нацбанка Молдовы Анка Драгу, представляя недавно третий отчет об инфляции, отметила, что прогноз на 2025 год со второго квартала и до конца декабря пересмотрен в сторону повышения в сравнении с прогнозом, содержащимся в майском «Отчете об инфляции 2024 года». Среднегодовой уровень инфляции в Молдове в 2025 году составит 5,3% вместо озвученных ранее 4,6%, заявила она.

экономика