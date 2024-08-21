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КСП Петербурга организовала проверку Жилищного комитета и Фонда капремонта

Жилищный комитет и Фонд капитального ремонта начали проверять инспекторы Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга для устранения нарушений, которые были выявлены специалистами инспекции в ходе предыдущей проверки.

Как сообщили 21 августа в пресс-службе КСП Петербурга, инспекторам предстоит проанализировать организационные, правовые, финансовые и бюджетные риски, которые связаны с внутренней организацией работы комитета и фонда, а также некачественным планированием, достижением плановых показателей, обоснованием и расходованием выделенных средств.

По итогам проверки собираются определить, как выполняются рекомендации КСП и насколько эффективны меры. В сообщении уточняется, что проверка проводится под руководством аудитора Егора Бушева.

ЖКХ