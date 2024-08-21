КСП Петербурга организовала проверку Жилищного комитета и Фонда капремонта

Как сообщили 21 августа в пресс-службе КСП Петербурга, инспекторам предстоит проанализировать организационные, правовые, финансовые и бюджетные риски, которые связаны с внутренней организацией работы комитета и фонда, а также некачественным планированием, достижением плановых показателей, обоснованием и расходованием выделенных средств.