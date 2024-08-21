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В Новосибирской области разработали детскую яхту нового типа

Сегодня, 21 августа, в акватории Обского моря прошли первые соревнования юных яхтсменов на новых суднах, сообщает пресс-центр правительства региона.

Источник: правительство Новосибирской области

Яхта «RX1» полностью производится в Новосибирске, с использованием только отечественных материалов. Она представляет собой одномачтовое спортивное судно с выдвижным килем и является аналогом английской яхты и национальным юношеским классом во многих странах мира.

Ранее юные спортсмены уже проводили тренировки на новых яхтах. А сегодня на них провели первый Кубок «VEKA» среди детско-юношеских парусных школ Новосибирской области.

Как заявил министр физической культуры и спорта области Сергей Ахапов, имея в регионе такой богатый водный ресурс, парусный вид спорта необходимо развивать. Со своей стороны власти готовы оказать всю необходимую поддержку.

К слову, за последние несколько лет количество занимающихся парусным спортом выросло почти в 3 раза.