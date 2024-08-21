В Воронеже КСП обнаружила нарушения в строительстве семи школ

Специалисты Контрольно-счетной палаты Воронежа отчитались об итогах аудита по строительству новых школ и пристроек в 2023 году. Проверку проводили в школах №№ 64, 103, 104, 105, 106. А также в пристройках к учебным заведениям №№ 46 и 84.
В ходе проверки обнаружили много нарушений. В частности, плохой учет оборудования, отклонения от проектной документации. Кроме того, нарушались сроки выполнения работ, которые при их оценке оказались еще и низкого качества.
В школах №№ 64 и 84 обнаружили спортивное и иное оборудование, никак не задействованное в учебном процессе. В 2024 году этот недостаток начали исправлять. Оборудование передали другим учебным заведениям, где оно не будет лежать мертвым грузом.
По итогам аудита сделали представления о необходимости устранения нарушений в управления строительной политики, образования и молодежной политики, главного архитектора и стратегического планирования.
Специалисты управления строительной политики сейчас ведут судебные разбирательства с подрядными организациями для взыскания штрафов и неустоек за нарушение условий контрактов.
Напомним, ранее многочисленные нарушения закона сотрудники КСП Воронежа обнаружили в ходе строительства музея ВДВ и собачьего приюта на улице Балашовской.